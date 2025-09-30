- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AVSU: American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF
El tipo de cambio de AVSU de hoy ha cambiado un -0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 73.14, mientras que el máximo ha alcanzado 73.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AVSU hoy?
American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) se evalúa hoy en 73.14. El instrumento se negocia dentro de -0.34%; el cierre de ayer ha sido 73.39 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AVSU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF?
American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF se evalúa actualmente en 73.14. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.21% y USD. Monitoree los movimientos de AVSU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AVSU?
Puede comprar acciones de American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) al precio actual de 73.14. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 73.14 o 73.44, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AVSU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AVSU?
Invertir en American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF implica tener en cuenta el rango anual 54.64 - 74.10 y el precio actual 73.14. Muchos comparan 3.09% y 17.70% antes de colocar órdenes en 73.14 o 73.44. Estudie los cambios diarios de precios de AVSU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Avantis Responsible U.S. Equity ETF?
El precio más alto de Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) en el último año ha sido 74.10. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 54.64 - 74.10, una comparación con 73.39 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Avantis Responsible U.S. Equity ETF?
El precio más bajo de Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) para el año ha sido 54.64. La comparación con los actuales 73.14 y 54.64 - 74.10 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AVSU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AVSU?
En el pasado, American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 73.39 y 12.21% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 73.39
- Open
- 73.14
- Bid
- 73.14
- Ask
- 73.44
- Low
- 73.14
- High
- 73.14
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.34%
- Cambio mensual
- 3.09%
- Cambio a 6 meses
- 17.70%
- Cambio anual
- 12.21%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8