- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AVSU: American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF
AVSUの今日の為替レートは、-0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり73.14の安値と73.14の高値で取引されました。
American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
AVSU株の現在の価格は？
American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETFの株価は本日73.14です。-0.34%内で取引され、前日の終値は73.39、取引量は1に達しました。AVSUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETFの株は配当を出しますか？
American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETFの現在の価格は73.14です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.21%やUSDにも注目します。AVSUの動きはライブチャートで確認できます。
AVSU株を買う方法は？
American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETFの株は現在73.14で購入可能です。注文は通常73.14または73.44付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。AVSUの最新情報はライブチャートで確認できます。
AVSU株に投資する方法は？
American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETFへの投資では、年間の値幅54.64 - 74.10と現在の73.14を考慮します。注文は多くの場合73.14や73.44で行われる前に、3.09%や17.70%と比較されます。AVSUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Avantis Responsible U.S. Equity ETFの株の最高値は？
Avantis Responsible U.S. Equity ETFの過去1年の最高値は74.10でした。54.64 - 74.10内で株価は大きく変動し、73.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Avantis Responsible U.S. Equity ETFの株の最低値は？
Avantis Responsible U.S. Equity ETF(AVSU)の年間最安値は54.64でした。現在の73.14や54.64 - 74.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVSUの動きはライブチャートで確認できます。
AVSUの株式分割はいつ行われましたか？
American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、73.39、12.21%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 73.39
- 始値
- 73.14
- 買値
- 73.14
- 買値
- 73.44
- 安値
- 73.14
- 高値
- 73.14
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.34%
- 1ヶ月の変化
- 3.09%
- 6ヶ月の変化
- 17.70%
- 1年の変化
- 12.21%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8