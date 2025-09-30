クォートセクション
通貨 / AVSU
AVSU: American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF

73.14 USD 0.25 (0.34%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AVSUの今日の為替レートは、-0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり73.14の安値と73.14の高値で取引されました。

American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AVSU株の現在の価格は？

American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETFの株価は本日73.14です。-0.34%内で取引され、前日の終値は73.39、取引量は1に達しました。AVSUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETFの株は配当を出しますか？

American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETFの現在の価格は73.14です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.21%やUSDにも注目します。AVSUの動きはライブチャートで確認できます。

AVSU株を買う方法は？

American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETFの株は現在73.14で購入可能です。注文は通常73.14または73.44付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。AVSUの最新情報はライブチャートで確認できます。

AVSU株に投資する方法は？

American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETFへの投資では、年間の値幅54.64 - 74.10と現在の73.14を考慮します。注文は多くの場合73.14や73.44で行われる前に、3.09%や17.70%と比較されます。AVSUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Avantis Responsible U.S. Equity ETFの株の最高値は？

Avantis Responsible U.S. Equity ETFの過去1年の最高値は74.10でした。54.64 - 74.10内で株価は大きく変動し、73.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Avantis Responsible U.S. Equity ETFの株の最低値は？

Avantis Responsible U.S. Equity ETF(AVSU)の年間最安値は54.64でした。現在の73.14や54.64 - 74.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVSUの動きはライブチャートで確認できます。

AVSUの株式分割はいつ行われましたか？

American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、73.39、12.21%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
73.14 73.14
1年のレンジ
54.64 74.10
以前の終値
73.39
始値
73.14
買値
73.14
買値
73.44
安値
73.14
高値
73.14
出来高
1
1日の変化
-0.34%
1ヶ月の変化
3.09%
6ヶ月の変化
17.70%
1年の変化
12.21%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8