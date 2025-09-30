报价部分
货币 / AVSU
回到股票

AVSU: American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF

73.39 USD 0.17 (0.23%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AVSU汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点73.33和高点73.45进行交易。

关注American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AVSU股票今天的价格是多少？

American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF股票今天的定价为73.39。它在0.23%范围内交易，昨天的收盘价为73.22，交易量达到5。AVSU的实时价格图表显示了这些更新。

American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF股票是否支付股息？

American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF目前的价值为73.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.60%和USD。实时查看图表以跟踪AVSU走势。

如何购买AVSU股票？

您可以以73.39的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在73.39或73.69附近，而5和-0.08%显示市场活动。立即关注AVSU的实时图表更新。

如何投资AVSU股票？

投资American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF需要考虑年度范围54.64 - 74.10和当前价格73.39。许多人在以73.39或73.69下订单之前，会比较3.44%和。实时查看AVSU价格图表，了解每日变化。

Avantis Responsible U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Avantis Responsible U.S. Equity ETF的最高价格是74.10。在54.64 - 74.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF的绩效。

Avantis Responsible U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？

Avantis Responsible U.S. Equity ETF（AVSU）的最低价格为54.64。将其与当前的73.39和54.64 - 74.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVSU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVSU股票是什么时候拆分的？

American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.22和12.60%中可见。

日范围
73.33 73.45
年范围
54.64 74.10
前一天收盘价
73.22
开盘价
73.45
卖价
73.39
买价
73.69
最低价
73.33
最高价
73.45
交易量
5
日变化
0.23%
月变化
3.44%
6个月变化
18.10%
年变化
12.60%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8