AVSU: American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF

73.39 USD 0.17 (0.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVSU ha avuto una variazione del 0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.33 e ad un massimo di 73.45.

Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AVSU oggi?

Oggi le azioni American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF sono prezzate a 73.39. Viene scambiato all'interno di 0.23%, la chiusura di ieri è stata 73.22 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AVSU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF pagano dividendi?

American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF è attualmente valutato a 73.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.60% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AVSU.

Come acquistare azioni AVSU?

Puoi acquistare azioni American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF al prezzo attuale di 73.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 73.39 o 73.69, mentre 5 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AVSU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AVSU?

Investire in American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 54.64 - 74.10 e il prezzo attuale 73.39. Molti confrontano 3.44% e 18.10% prima di effettuare ordini su 73.39 o 73.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AVSU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Avantis Responsible U.S. Equity ETF?

Il prezzo massimo di Avantis Responsible U.S. Equity ETF nell'ultimo anno è stato 74.10. All'interno di 54.64 - 74.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 73.22 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Avantis Responsible U.S. Equity ETF?

Il prezzo più basso di Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) nel corso dell'anno è stato 54.64. Confrontandolo con gli attuali 73.39 e 54.64 - 74.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AVSU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AVSU?

American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 73.22 e 12.60%.

Intervallo Giornaliero
73.33 73.45
Intervallo Annuale
54.64 74.10
Chiusura Precedente
73.22
Apertura
73.45
Bid
73.39
Ask
73.69
Minimo
73.33
Massimo
73.45
Volume
5
Variazione giornaliera
0.23%
Variazione Mensile
3.44%
Variazione Semestrale
18.10%
Variazione Annuale
12.60%
