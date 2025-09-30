- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AVSU: American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF
Le taux de change de AVSU a changé de 0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 73.33 et à un maximum de 73.45.
Suivez la dynamique American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AVSU aujourd'hui ?
L'action American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF est cotée à 73.39 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.23%, a clôturé hier à 73.22 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de AVSU présente ces mises à jour.
L'action American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF est actuellement valorisé à 73.39. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.60% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AVSU.
Comment acheter des actions AVSU ?
Vous pouvez acheter des actions American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF au cours actuel de 73.39. Les ordres sont généralement placés à proximité de 73.39 ou de 73.69, le 5 et le -0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AVSU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AVSU ?
Investir dans American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 54.64 - 74.10 et le prix actuel 73.39. Beaucoup comparent 3.44% et 18.10% avant de passer des ordres à 73.39 ou 73.69. Consultez le graphique du cours de AVSU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Avantis Responsible U.S. Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Avantis Responsible U.S. Equity ETF l'année dernière était 74.10. Au cours de 54.64 - 74.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 73.22 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Avantis Responsible U.S. Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) sur l'année a été 54.64. Sa comparaison avec 73.39 et 54.64 - 74.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AVSU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AVSU a-t-elle été divisée ?
American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 73.22 et 12.60% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 73.22
- Ouverture
- 73.45
- Bid
- 73.39
- Ask
- 73.69
- Plus Bas
- 73.33
- Plus Haut
- 73.45
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 0.23%
- Changement Mensuel
- 3.44%
- Changement à 6 Mois
- 18.10%
- Changement Annuel
- 12.60%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8