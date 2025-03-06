Moedas / AVIR
AVIR: Atea Pharmaceuticals Inc
2.91 USD 0.06 (2.02%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AVIR para hoje mudou para -2.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.85 e o mais alto foi 3.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Atea Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.85 3.00
Faixa anual
2.46 4.02
- Fechamento anterior
- 2.97
- Open
- 2.97
- Bid
- 2.91
- Ask
- 3.21
- Low
- 2.85
- High
- 3.00
- Volume
- 465
- Mudança diária
- -2.02%
- Mudança mensal
- -13.13%
- Mudança de 6 meses
- -2.02%
- Mudança anual
- -14.16%
