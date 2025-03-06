货币 / AVIR
AVIR: Atea Pharmaceuticals Inc
2.87 USD 0.10 (3.37%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AVIR汇率已更改-3.37%。当日，交易品种以低点2.85和高点3.00进行交易。
关注Atea Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AVIR新闻
- Atea Pharmaceuticals Q2 2025 slides: HCV program advances with Phase 3 trials underway
- Atea Pharma Cuts Workforce By 25%, Expects $15 Million In Cost Savings, Plans Phase 3 Hepatitis C Trial - Atea Pharmaceuticals (NASDAQ:AVIR)
- Atea Pharmaceuticals, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AVIR)
日范围
2.85 3.00
年范围
2.46 4.02
- 前一天收盘价
- 2.97
- 开盘价
- 2.97
- 卖价
- 2.87
- 买价
- 3.17
- 最低价
- 2.85
- 最高价
- 3.00
- 交易量
- 297
- 日变化
- -3.37%
- 月变化
- -14.33%
- 6个月变化
- -3.37%
- 年变化
- -15.34%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值