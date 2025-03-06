Divisas / AVIR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AVIR: Atea Pharmaceuticals Inc
2.91 USD 0.06 (2.02%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AVIR de hoy ha cambiado un -2.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.85, mientras que el máximo ha alcanzado 3.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Atea Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVIR News
- Atea Pharmaceuticals Q2 2025 slides: HCV program advances with Phase 3 trials underway
- Atea Pharma Cuts Workforce By 25%, Expects $15 Million In Cost Savings, Plans Phase 3 Hepatitis C Trial - Atea Pharmaceuticals (NASDAQ:AVIR)
- Atea Pharmaceuticals, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AVIR)
Rango diario
2.85 3.00
Rango anual
2.46 4.02
- Cierres anteriores
- 2.97
- Open
- 2.97
- Bid
- 2.91
- Ask
- 3.21
- Low
- 2.85
- High
- 3.00
- Volumen
- 465
- Cambio diario
- -2.02%
- Cambio mensual
- -13.13%
- Cambio a 6 meses
- -2.02%
- Cambio anual
- -14.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B