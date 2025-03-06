通貨 / AVIR
AVIR: Atea Pharmaceuticals Inc
2.97 USD 0.06 (2.06%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVIRの今日の為替レートは、2.06%変化しました。日中、通貨は1あたり2.90の安値と3.00の高値で取引されました。
Atea Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AVIR News
- Atea Pharmaceuticals Q2 2025 slides: HCV program advances with Phase 3 trials underway
- Atea Pharma Cuts Workforce By 25%, Expects $15 Million In Cost Savings, Plans Phase 3 Hepatitis C Trial - Atea Pharmaceuticals (NASDAQ:AVIR)
- Atea Pharmaceuticals, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AVIR)
1日のレンジ
2.90 3.00
1年のレンジ
2.46 4.02
- 以前の終値
- 2.91
- 始値
- 2.92
- 買値
- 2.97
- 買値
- 3.27
- 安値
- 2.90
- 高値
- 3.00
- 出来高
- 660
- 1日の変化
- 2.06%
- 1ヶ月の変化
- -11.34%
- 6ヶ月の変化
- 0.00%
- 1年の変化
- -12.39%
