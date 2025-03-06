Valute / AVIR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AVIR: Atea Pharmaceuticals Inc
2.88 USD 0.09 (3.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVIR ha avuto una variazione del -3.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.84 e ad un massimo di 3.03.
Segui le dinamiche di Atea Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVIR News
- Atea Pharmaceuticals Q2 2025 slides: HCV program advances with Phase 3 trials underway
- Atea Pharma Cuts Workforce By 25%, Expects $15 Million In Cost Savings, Plans Phase 3 Hepatitis C Trial - Atea Pharmaceuticals (NASDAQ:AVIR)
- Atea Pharmaceuticals, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AVIR)
Intervallo Giornaliero
2.84 3.03
Intervallo Annuale
2.46 4.02
- Chiusura Precedente
- 2.97
- Apertura
- 3.00
- Bid
- 2.88
- Ask
- 3.18
- Minimo
- 2.84
- Massimo
- 3.03
- Volume
- 442
- Variazione giornaliera
- -3.03%
- Variazione Mensile
- -14.03%
- Variazione Semestrale
- -3.03%
- Variazione Annuale
- -15.04%
21 settembre, domenica