QuotazioniSezioni
Valute / AVIR
Tornare a Azioni

AVIR: Atea Pharmaceuticals Inc

2.88 USD 0.09 (3.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVIR ha avuto una variazione del -3.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.84 e ad un massimo di 3.03.

Segui le dinamiche di Atea Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVIR News

Intervallo Giornaliero
2.84 3.03
Intervallo Annuale
2.46 4.02
Chiusura Precedente
2.97
Apertura
3.00
Bid
2.88
Ask
3.18
Minimo
2.84
Massimo
3.03
Volume
442
Variazione giornaliera
-3.03%
Variazione Mensile
-14.03%
Variazione Semestrale
-3.03%
Variazione Annuale
-15.04%
21 settembre, domenica