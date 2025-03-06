Währungen / AVIR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AVIR: Atea Pharmaceuticals Inc
2.93 USD 0.04 (1.35%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVIR hat sich für heute um -1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.92 bis zu einem Hoch von 3.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Atea Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVIR News
- Atea Pharmaceuticals Q2 2025 slides: HCV program advances with Phase 3 trials underway
- Atea Pharma Cuts Workforce By 25%, Expects $15 Million In Cost Savings, Plans Phase 3 Hepatitis C Trial - Atea Pharmaceuticals (NASDAQ:AVIR)
- Atea Pharmaceuticals, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AVIR)
Tagesspanne
2.92 3.03
Jahresspanne
2.46 4.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.97
- Eröffnung
- 3.00
- Bid
- 2.93
- Ask
- 3.23
- Tief
- 2.92
- Hoch
- 3.03
- Volumen
- 64
- Tagesänderung
- -1.35%
- Monatsänderung
- -12.54%
- 6-Monatsänderung
- -1.35%
- Jahresänderung
- -13.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K