AVIR: Atea Pharmaceuticals Inc
2.97 USD 0.07 (2.30%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVIR за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.95, а максимальная — 3.05.
Следите за динамикой Atea Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AVIR
- Atea Pharmaceuticals Q2 2025 slides: HCV program advances with Phase 3 trials underway
- Atea Pharma Cuts Workforce By 25%, Expects $15 Million In Cost Savings, Plans Phase 3 Hepatitis C Trial - Atea Pharmaceuticals (NASDAQ:AVIR)
- Atea Pharmaceuticals, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AVIR)
Дневной диапазон
2.95 3.05
Годовой диапазон
2.46 4.02
- Предыдущее закрытие
- 3.04
- Open
- 3.02
- Bid
- 2.97
- Ask
- 3.27
- Low
- 2.95
- High
- 3.05
- Объем
- 233
- Дневное изменение
- -2.30%
- Месячное изменение
- -11.34%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- -12.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.