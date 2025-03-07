Moedas / ASUR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ASUR: Asure Software Inc
8.01 USD 0.17 (2.17%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASUR para hoje mudou para 2.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.91 e o mais alto foi 8.06.
Veja a dinâmica do par de moedas Asure Software Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASUR Notícias
- Asure software chairman Goepel buys $42k in shares
- Asure Software, Inc. (ASUR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Asure Software misses Q2 2025 forecasts, shares rise
- Asure Software Inc (ASUR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Asure earnings missed by $0.36, revenue fell short of estimates
- MakeMyTrip (MMYT) Q1 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Asure Software Stock: Growth Accelerates, But Profitability Needs To Follow (NASDAQ:ASUR)
- Micron, Nike Set To Report Earnings As Markets Watch Out For Core PCE Price Index
- Asure Partners with PensionBee to Offer Retirement Account Rollover Services to Small and Mid-Sized Businesses
- asure software stockholders approve key agreements and amendments
- Why Liberty Energy Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Asure Software (NASDAQ:ASUR), Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL)
- Asure Software Stock: Great Growth But At What Cost (NASDAQ:ASUR)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 3/7/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
Faixa diária
7.91 8.06
Faixa anual
7.75 12.74
- Fechamento anterior
- 7.84
- Open
- 8.06
- Bid
- 8.01
- Ask
- 8.31
- Low
- 7.91
- High
- 8.06
- Volume
- 111
- Mudança diária
- 2.17%
- Mudança mensal
- -3.26%
- Mudança de 6 meses
- -16.13%
- Mudança anual
- -11.10%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh