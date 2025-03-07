货币 / ASUR
ASUR: Asure Software Inc
7.85 USD 0.19 (2.36%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ASUR汇率已更改-2.36%。当日，交易品种以低点7.81和高点8.09进行交易。
关注Asure Software Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ASUR新闻
日范围
7.81 8.09
年范围
7.75 12.74
- 前一天收盘价
- 8.04
- 开盘价
- 8.09
- 卖价
- 7.85
- 买价
- 8.15
- 最低价
- 7.81
- 最高价
- 8.09
- 交易量
- 207
- 日变化
- -2.36%
- 月变化
- -5.19%
- 6个月变化
- -17.80%
- 年变化
- -12.87%
