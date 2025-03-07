Devises / ASUR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ASUR: Asure Software Inc
7.81 USD 0.29 (3.58%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ASUR a changé de -3.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.81 et à un maximum de 8.30.
Suivez la dynamique Asure Software Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASUR Nouvelles
- Asure software chairman Goepel buys $42k in shares
- Asure Software, Inc. (ASUR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Asure Software misses Q2 2025 forecasts, shares rise
- Asure Software Inc (ASUR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Asure earnings missed by $0.36, revenue fell short of estimates
- MakeMyTrip (MMYT) Q1 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Asure Software Stock: Growth Accelerates, But Profitability Needs To Follow (NASDAQ:ASUR)
- Micron, Nike Set To Report Earnings As Markets Watch Out For Core PCE Price Index
- Asure Partners with PensionBee to Offer Retirement Account Rollover Services to Small and Mid-Sized Businesses
- asure software stockholders approve key agreements and amendments
- Why Liberty Energy Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Asure Software (NASDAQ:ASUR), Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL)
- Asure Software Stock: Great Growth But At What Cost (NASDAQ:ASUR)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 3/7/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
Range quotidien
7.81 8.30
Range Annuel
7.75 12.74
- Clôture Précédente
- 8.10
- Ouverture
- 8.00
- Bid
- 7.81
- Ask
- 8.11
- Plus Bas
- 7.81
- Plus Haut
- 8.30
- Volume
- 350
- Changement quotidien
- -3.58%
- Changement Mensuel
- -5.68%
- Changement à 6 Mois
- -18.22%
- Changement Annuel
- -13.32%
20 septembre, samedi