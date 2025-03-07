Валюты / ASUR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ASUR: Asure Software Inc
8.04 USD 0.03 (0.37%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASUR за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.82, а максимальная — 8.05.
Следите за динамикой Asure Software Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ASUR
- Asure software chairman Goepel buys $42k in shares
- Asure Software, Inc. (ASUR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Asure Software misses Q2 2025 forecasts, shares rise
- Asure Software Inc (ASUR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Asure earnings missed by $0.36, revenue fell short of estimates
- MakeMyTrip (MMYT) Q1 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Asure Software Stock: Growth Accelerates, But Profitability Needs To Follow (NASDAQ:ASUR)
- Micron, Nike Set To Report Earnings As Markets Watch Out For Core PCE Price Index
- Asure Partners with PensionBee to Offer Retirement Account Rollover Services to Small and Mid-Sized Businesses
- asure software stockholders approve key agreements and amendments
- Why Liberty Energy Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Asure Software (NASDAQ:ASUR), Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL)
- Asure Software Stock: Great Growth But At What Cost (NASDAQ:ASUR)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 3/7/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
Дневной диапазон
7.82 8.05
Годовой диапазон
7.75 12.74
- Предыдущее закрытие
- 8.01
- Open
- 7.96
- Bid
- 8.04
- Ask
- 8.34
- Low
- 7.82
- High
- 8.05
- Объем
- 495
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- -2.90%
- 6-месячное изменение
- -15.81%
- Годовое изменение
- -10.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.