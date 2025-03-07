QuotazioniSezioni
ASUR: Asure Software Inc

7.81 USD 0.29 (3.58%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASUR ha avuto una variazione del -3.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.81 e ad un massimo di 8.30.

Segui le dinamiche di Asure Software Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.81 8.30
Intervallo Annuale
7.75 12.74
Chiusura Precedente
8.10
Apertura
8.00
Bid
7.81
Ask
8.11
Minimo
7.81
Massimo
8.30
Volume
350
Variazione giornaliera
-3.58%
Variazione Mensile
-5.68%
Variazione Semestrale
-18.22%
Variazione Annuale
-13.32%
