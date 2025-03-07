Valute / ASUR
ASUR: Asure Software Inc
7.81 USD 0.29 (3.58%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASUR ha avuto una variazione del -3.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.81 e ad un massimo di 8.30.
Segui le dinamiche di Asure Software Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.81 8.30
Intervallo Annuale
7.75 12.74
- Chiusura Precedente
- 8.10
- Apertura
- 8.00
- Bid
- 7.81
- Ask
- 8.11
- Minimo
- 7.81
- Massimo
- 8.30
- Volume
- 350
- Variazione giornaliera
- -3.58%
- Variazione Mensile
- -5.68%
- Variazione Semestrale
- -18.22%
- Variazione Annuale
- -13.32%
21 settembre, domenica