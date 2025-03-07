Währungen / ASUR
ASUR: Asure Software Inc
8.03 USD 0.07 (0.86%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASUR hat sich für heute um -0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.85 bis zu einem Hoch von 8.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Asure Software Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.85 8.30
Jahresspanne
7.75 12.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.10
- Eröffnung
- 8.00
- Bid
- 8.03
- Ask
- 8.33
- Tief
- 7.85
- Hoch
- 8.30
- Volumen
- 107
- Tagesänderung
- -0.86%
- Monatsänderung
- -3.02%
- 6-Monatsänderung
- -15.92%
- Jahresänderung
- -10.88%
