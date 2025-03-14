CotaçõesSeções
ASEA: Global X FTSE Southeast Asia ETF

17.40 USD 0.01 (0.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ASEA para hoje mudou para -0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.35 e o mais alto foi 17.40.

Veja a dinâmica do par de moedas Global X FTSE Southeast Asia ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
17.35 17.40
Faixa anual
13.67 17.71
Fechamento anterior
17.41
Open
17.35
Bid
17.40
Ask
17.70
Low
17.35
High
17.40
Volume
16
Mudança diária
-0.06%
Mudança mensal
1.87%
Mudança de 6 meses
11.47%
Mudança anual
0.00%
