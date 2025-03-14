Moedas / ASEA
ASEA: Global X FTSE Southeast Asia ETF
17.40 USD 0.01 (0.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASEA para hoje mudou para -0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.35 e o mais alto foi 17.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X FTSE Southeast Asia ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
17.35 17.40
Faixa anual
13.67 17.71
- Fechamento anterior
- 17.41
- Open
- 17.35
- Bid
- 17.40
- Ask
- 17.70
- Low
- 17.35
- High
- 17.40
- Volume
- 16
- Mudança diária
- -0.06%
- Mudança mensal
- 1.87%
- Mudança de 6 meses
- 11.47%
- Mudança anual
- 0.00%