ASEA: Global X FTSE Southeast Asia ETF
17.40 USD 0.01 (0.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASEA hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.35 bis zu einem Hoch von 17.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X FTSE Southeast Asia ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ASEA News
Tagesspanne
17.35 17.40
Jahresspanne
13.67 17.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.41
- Eröffnung
- 17.35
- Bid
- 17.40
- Ask
- 17.70
- Tief
- 17.35
- Hoch
- 17.40
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -0.06%
- Monatsänderung
- 1.87%
- 6-Monatsänderung
- 11.47%
- Jahresänderung
- 0.00%