Valute / ASEA
ASEA: Global X FTSE Southeast Asia ETF
17.34 USD 0.07 (0.40%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASEA ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.33 e ad un massimo di 17.40.
Segui le dinamiche di Global X FTSE Southeast Asia ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ASEA News
Intervallo Giornaliero
17.33 17.40
Intervallo Annuale
13.67 17.71
- Chiusura Precedente
- 17.41
- Apertura
- 17.35
- Bid
- 17.34
- Ask
- 17.64
- Minimo
- 17.33
- Massimo
- 17.40
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- -0.40%
- Variazione Mensile
- 1.52%
- Variazione Semestrale
- 11.08%
- Variazione Annuale
- -0.34%