ASEA: Global X FTSE Southeast Asia ETF
17.40 USD 0.01 (0.06%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ASEA de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.35, mientras que el máximo ha alcanzado 17.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X FTSE Southeast Asia ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
17.35 17.40
Rango anual
13.67 17.71
- Cierres anteriores
- 17.41
- Open
- 17.35
- Bid
- 17.40
- Ask
- 17.70
- Low
- 17.35
- High
- 17.40
- Volumen
- 16
- Cambio diario
- -0.06%
- Cambio mensual
- 1.87%
- Cambio a 6 meses
- 11.47%
- Cambio anual
- 0.00%