Валюты / ASEA
ASEA: Global X FTSE Southeast Asia ETF
17.69 USD 0.06 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASEA за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.53, а максимальная — 17.69.
Следите за динамикой Global X FTSE Southeast Asia ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ASEA
Дневной диапазон
17.53 17.69
Годовой диапазон
13.67 17.70
- Предыдущее закрытие
- 17.63
- Open
- 17.63
- Bid
- 17.69
- Ask
- 17.99
- Low
- 17.53
- High
- 17.69
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 0.34%
- Месячное изменение
- 3.57%
- 6-месячное изменение
- 13.32%
- Годовое изменение
- 1.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.