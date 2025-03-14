货币 / ASEA
ASEA: Global X FTSE Southeast Asia ETF
17.65 USD 0.04 (0.23%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ASEA汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点17.58和高点17.71进行交易。
关注Global X FTSE Southeast Asia ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ASEA新闻
日范围
17.58 17.71
年范围
13.67 17.71
- 前一天收盘价
- 17.69
- 开盘价
- 17.66
- 卖价
- 17.65
- 买价
- 17.95
- 最低价
- 17.58
- 最高价
- 17.71
- 交易量
- 23
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- 3.34%
- 6个月变化
- 13.07%
- 年变化
- 1.44%
