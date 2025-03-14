クォートセクション
ASEA: Global X FTSE Southeast Asia ETF

17.40 USD 0.01 (0.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ASEAの今日の為替レートは、-0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり17.35の安値と17.40の高値で取引されました。

Global X FTSE Southeast Asia ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
17.35 17.40
1年のレンジ
13.67 17.71
以前の終値
17.41
始値
17.35
買値
17.40
買値
17.70
安値
17.35
高値
17.40
出来高
16
1日の変化
-0.06%
1ヶ月の変化
1.87%
6ヶ月の変化
11.47%
1年の変化
0.00%
