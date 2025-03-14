通貨 / ASEA
ASEA: Global X FTSE Southeast Asia ETF
17.40 USD 0.01 (0.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ASEAの今日の為替レートは、-0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり17.35の安値と17.40の高値で取引されました。
Global X FTSE Southeast Asia ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
17.35 17.40
1年のレンジ
13.67 17.71
- 以前の終値
- 17.41
- 始値
- 17.35
- 買値
- 17.40
- 買値
- 17.70
- 安値
- 17.35
- 高値
- 17.40
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- -0.06%
- 1ヶ月の変化
- 1.87%
- 6ヶ月の変化
- 11.47%
- 1年の変化
- 0.00%