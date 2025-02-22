Moedas / ARTNA
ARTNA: Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stoc
32.27 USD 0.04 (0.12%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARTNA para hoje mudou para -0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.23 e o mais alto foi 32.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stoc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ARTNA Notícias
Faixa diária
32.23 32.50
Faixa anual
29.45 37.35
- Fechamento anterior
- 32.31
- Open
- 32.50
- Bid
- 32.27
- Ask
- 32.57
- Low
- 32.23
- High
- 32.50
- Volume
- 9
- Mudança diária
- -0.12%
- Mudança mensal
- -2.98%
- Mudança de 6 meses
- -0.74%
- Mudança anual
- -12.67%
