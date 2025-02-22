Divisas / ARTNA
ARTNA: Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stoc
32.31 USD 0.23 (0.72%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARTNA de hoy ha cambiado un 0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.00, mientras que el máximo ha alcanzado 32.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stoc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
32.00 32.98
Rango anual
29.45 37.35
- Cierres anteriores
- 32.08
- Open
- 32.02
- Bid
- 32.31
- Ask
- 32.61
- Low
- 32.00
- High
- 32.98
- Volumen
- 112
- Cambio diario
- 0.72%
- Cambio mensual
- -2.86%
- Cambio a 6 meses
- -0.62%
- Cambio anual
- -12.56%
