Valute / ARTNA
ARTNA: Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stoc
31.59 USD 0.81 (2.50%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARTNA ha avuto una variazione del -2.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.50 e ad un massimo di 32.80.
Segui le dinamiche di Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stoc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
31.50 32.80
Intervallo Annuale
29.45 37.35
- Chiusura Precedente
- 32.40
- Apertura
- 32.35
- Bid
- 31.59
- Ask
- 31.89
- Minimo
- 31.50
- Massimo
- 32.80
- Volume
- 358
- Variazione giornaliera
- -2.50%
- Variazione Mensile
- -5.02%
- Variazione Semestrale
- -2.83%
- Variazione Annuale
- -14.51%
21 settembre, domenica