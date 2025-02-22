QuotazioniSezioni
ARTNA: Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stoc

31.59 USD 0.81 (2.50%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARTNA ha avuto una variazione del -2.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.50 e ad un massimo di 32.80.

Segui le dinamiche di Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stoc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
31.50 32.80
Intervallo Annuale
29.45 37.35
Chiusura Precedente
32.40
Apertura
32.35
Bid
31.59
Ask
31.89
Minimo
31.50
Massimo
32.80
Volume
358
Variazione giornaliera
-2.50%
Variazione Mensile
-5.02%
Variazione Semestrale
-2.83%
Variazione Annuale
-14.51%
