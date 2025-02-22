КотировкиРазделы
Валюты / ARTNA
Назад в Рынок акций США

ARTNA: Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stoc

32.08 USD 0.49 (1.50%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARTNA за сегодня изменился на -1.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.02, а максимальная — 32.78.

Следите за динамикой Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stoc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ARTNA

Дневной диапазон
32.02 32.78
Годовой диапазон
29.45 37.35
Предыдущее закрытие
32.57
Open
32.60
Bid
32.08
Ask
32.38
Low
32.02
High
32.78
Объем
80
Дневное изменение
-1.50%
Месячное изменение
-3.55%
6-месячное изменение
-1.32%
Годовое изменение
-13.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.