Dövizler / ARTNA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ARTNA: Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stoc
31.59 USD 0.81 (2.50%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ARTNA fiyatı bugün -2.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.50 ve Yüksek fiyatı olarak 32.80 aralığında işlem gördü.
Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stoc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARTNA haberleri
- Artesian Resources (ARTNA) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- This is Why Artesian Resources (ARTNA) is a Great Dividend Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Improve Your Retirement Income with These 3 Top-Ranked Dividend Stocks
- Artesian Resources (ARTNA) Could Be a Great Choice
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
- Artesian earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Artesian Resources (ARTNA) Q2 Earnings Surpass Estimates
- 6 Stocks I'm Buying As AI And Tariffs Battle For Market Dominance
- 5 Stocks I'm Buying As Retail Investors Take Over The Market
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Dividend Growth Is My Antidote To Uncertainty
- Artesian Resources appoints former Bank of America executive to board
- Artesian Resources: A Steady Water Utility Buy (NASDAQ:ARTNA)
- Artesian Resources Vs. Essential Utilities: Why I Swapped (NASDAQ:ARTNA)
- 8 Stocks I'm Buying Amid A Market Rotation Toward Dividend Stocks
Günlük aralık
31.50 32.80
Yıllık aralık
29.45 37.35
- Önceki kapanış
- 32.40
- Açılış
- 32.35
- Satış
- 31.59
- Alış
- 31.89
- Düşük
- 31.50
- Yüksek
- 32.80
- Hacim
- 358
- Günlük değişim
- -2.50%
- Aylık değişim
- -5.02%
- 6 aylık değişim
- -2.83%
- Yıllık değişim
- -14.51%
21 Eylül, Pazar