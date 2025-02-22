通貨 / ARTNA
ARTNA: Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stoc
32.40 USD 0.09 (0.28%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARTNAの今日の為替レートは、0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり32.23の安値と32.60の高値で取引されました。
Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stocダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
32.23 32.60
1年のレンジ
29.45 37.35
- 以前の終値
- 32.31
- 始値
- 32.50
- 買値
- 32.40
- 買値
- 32.70
- 安値
- 32.23
- 高値
- 32.60
- 出来高
- 36
- 1日の変化
- 0.28%
- 1ヶ月の変化
- -2.59%
- 6ヶ月の変化
- -0.34%
- 1年の変化
- -12.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K