Währungen / ARTNA
ARTNA: Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stoc
32.63 USD 0.23 (0.71%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARTNA hat sich für heute um 0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.35 bis zu einem Hoch von 32.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stoc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARTNA News
Tagesspanne
32.35 32.63
Jahresspanne
29.45 37.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.40
- Eröffnung
- 32.35
- Bid
- 32.63
- Ask
- 32.93
- Tief
- 32.35
- Hoch
- 32.63
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.71%
- Monatsänderung
- -1.89%
- 6-Monatsänderung
- 0.37%
- Jahresänderung
- -11.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K