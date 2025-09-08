Moedas / ALK
ALK: Alaska Air Group Inc
57.90 USD 0.62 (1.06%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALK para hoje mudou para -1.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.84 e o mais alto foi 58.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Alaska Air Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ALK Notícias
- ALK Issues Bearish Q3 View on High Fuel Costs, Operational Issues
- SkyWest to Gain From Investment Deal With Maeve Aerospace: Here's How
- Top 5 ações de companhias aéreas segundo o WarrenAI da Investing.com
- Preço-alvo da Alaska Air reduzido para US$ 65 pela Evercore ISI devido a pressões de custos
- Boeing Stock: Three Reasons To Keep An Eye On The Chart This Week
- Why Delta Air Lines (DAL) Could Earn a Stock Re-Rating This Holiday Season - TipRanks.com
- Alaska Air Group (ALK) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Alaska Air alerta que lucro do terceiro trimestre ficará no limite inferior da previsão
- Nvidia, Alaska Air e Warner Bros Discovery caem no pré-mercado; Apple e Tesla sobem
- Alaska Air estimates third-quarter profit at low end of forecast on fuel costs
- Why Is Alaska Air Stock Falling Monday? - Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
- Lucros do Alaska Air Group prestes a decolar, diz UBS ao elevar recomendação
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- This Air Products and Chemicals Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Air Products (NYSE:APD)
- Hawaiian Airlines CEO Joe Sprague to retire, Diana Birkett Rakow to step in
- Alaska airlines launches new Seattle-Seoul nonstop service
- Alaska Air Group (ALK) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Alaska Airlines' Merger Anniversary: Assessment And Prospects (NYSE:ALK)
Faixa diária
57.84 58.77
Faixa anual
39.79 78.08
- Fechamento anterior
- 58.52
- Open
- 58.77
- Bid
- 57.90
- Ask
- 58.20
- Low
- 57.84
- High
- 58.77
- Volume
- 97
- Mudança diária
- -1.06%
- Mudança mensal
- -6.33%
- Mudança de 6 meses
- 19.14%
- Mudança anual
- 28.61%
