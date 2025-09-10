Devises / ALK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ALK: Alaska Air Group Inc
57.22 USD 0.19 (0.33%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALK a changé de -0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 56.71 et à un maximum de 57.62.
Suivez la dynamique Alaska Air Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALK Nouvelles
- oneworld Alliance considers Indian partner as market expands
- How Should Investors Play Alaska Air Stock Post Bearish Q3 EPS View?
- ALK Issues Bearish Q3 View on High Fuel Costs, Operational Issues
- SkyWest to Gain From Investment Deal With Maeve Aerospace: Here's How
- Top 5 airline stocks according to Investing.com’s WarrenAI
- Objectif de cours d’Alaska Air abaissé à 65$ par Evercore ISI en raison des pressions sur les coûts
- Alaska Air stock price target lowered to $65 by Evercore ISI on cost pressures
- Boeing Stock: Three Reasons To Keep An Eye On The Chart This Week
- Why Delta Air Lines (DAL) Could Earn a Stock Re-Rating This Holiday Season - TipRanks.com
- Alaska Air Group (ALK) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Alaska Air prévient que le revenu du troisième trimestre sera à la limite inférieure des prévisions
- Nvidia, Alaska Air et Warner Bros Discovery en baisse en pré-ouverture; Apple et Tesla en hausse
- Alaska Air warns that third-quarter income will be at low end of guidance
- Nvidia, Alaska Air and Warner Bros Discovery fall premarket; Apple, Tesla rise
- Alaska Air estimates third-quarter profit at low end of forecast on fuel costs
- Why Is Alaska Air Stock Falling Monday? - Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
- Cet analyste d'Air Products and Chemicals devient optimiste ; Voici les 5 meilleures améliorations pour vendredi | Benzinga France
- Les bénéfices d’Alaska Air Group prêts à décoller, selon UBS qui relève sa recommandation
- Alaska Air Group’s earnings about to take-off, says UBS as it upgrades stock
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- This Air Products and Chemicals Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Air Products (NYSE:APD)
- Hawaiian Airlines CEO Joe Sprague to retire, Diana Birkett Rakow to step in
- Diana Birkett Rakow devient PDG de Hawaiian Airlines suite au départ à la retraite de Sprague
- Diana Birkett Rakow to become Hawaiian Airlines CEO as Sprague retires
Range quotidien
56.71 57.62
Range Annuel
39.79 78.08
- Clôture Précédente
- 57.41
- Ouverture
- 57.62
- Bid
- 57.22
- Ask
- 57.52
- Plus Bas
- 56.71
- Plus Haut
- 57.62
- Volume
- 5.619 K
- Changement quotidien
- -0.33%
- Changement Mensuel
- -7.43%
- Changement à 6 Mois
- 17.74%
- Changement Annuel
- 27.10%
20 septembre, samedi