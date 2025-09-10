Valute / ALK
ALK: Alaska Air Group Inc
57.22 USD 0.19 (0.33%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALK ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 56.71 e ad un massimo di 57.62.
Segui le dinamiche di Alaska Air Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ALK News
Intervallo Giornaliero
56.71 57.62
Intervallo Annuale
39.79 78.08
- Chiusura Precedente
- 57.41
- Apertura
- 57.62
- Bid
- 57.22
- Ask
- 57.52
- Minimo
- 56.71
- Massimo
- 57.62
- Volume
- 5.619 K
- Variazione giornaliera
- -0.33%
- Variazione Mensile
- -7.43%
- Variazione Semestrale
- 17.74%
- Variazione Annuale
- 27.10%
20 settembre, sabato