ALK: Alaska Air Group Inc
57.41 USD 1.11 (1.90%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALKの今日の為替レートは、-1.90%変化しました。日中、通貨は1あたり57.25の安値と58.77の高値で取引されました。
Alaska Air Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ALK News
- oneworld Alliance considers Indian partner as market expands
- How Should Investors Play Alaska Air Stock Post Bearish Q3 EPS View?
- ALK Issues Bearish Q3 View on High Fuel Costs, Operational Issues
- SkyWest to Gain From Investment Deal With Maeve Aerospace: Here's How
- Investing.comのウォーレンAIによる航空株トップ5
- エバコアISI、アラスカ・エアの目標株価をコスト圧力により$65に引き下げ
- Boeing Stock: Three Reasons To Keep An Eye On The Chart This Week
- Why Delta Air Lines (DAL) Could Earn a Stock Re-Rating This Holiday Season - TipRanks.com
- 15日の米国市場ダイジェスト：NYダウは49ドル高、米中通商交渉の進展を好感
- Alaska Air Group (ALK) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- アラスカ航空、第3四半期の収益が予想範囲の下限になると警告
- Nvidia、アラスカ航空、Warner Bros Discovery、時間外取引で下落、アップル、テスラは上昇
- Why Is Alaska Air Stock Falling Monday? - Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
- エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズのアナリストが楽観的に転じる。金曜日のトップ5のアップグレードはこちら
- アラスカ・エア・グループの収益は離陸準備完了、UBSが株式を格上げ
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
1日のレンジ
57.25 58.77
1年のレンジ
39.79 78.08
- 以前の終値
- 58.52
- 始値
- 58.77
- 買値
- 57.41
- 買値
- 57.71
- 安値
- 57.25
- 高値
- 58.77
- 出来高
- 6.993 K
- 1日の変化
- -1.90%
- 1ヶ月の変化
- -7.12%
- 6ヶ月の変化
- 18.13%
- 1年の変化
- 27.52%
