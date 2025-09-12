クォートセクション
通貨 / ALK
ALK: Alaska Air Group Inc

57.41 USD 1.11 (1.90%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ALKの今日の為替レートは、-1.90%変化しました。日中、通貨は1あたり57.25の安値と58.77の高値で取引されました。

Alaska Air Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
57.25 58.77
1年のレンジ
39.79 78.08
以前の終値
58.52
始値
58.77
買値
57.41
買値
57.71
安値
57.25
高値
58.77
出来高
6.993 K
1日の変化
-1.90%
1ヶ月の変化
-7.12%
6ヶ月の変化
18.13%
1年の変化
27.52%
