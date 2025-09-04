货币 / ALK
ALK: Alaska Air Group Inc
58.90 USD 1.30 (2.26%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ALK汇率已更改2.26%。当日，交易品种以低点57.78和高点58.90进行交易。
关注Alaska Air Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALK新闻
- Top 5 airline stocks according to Investing.com’s WarrenAI
- 安克雷奇航空股票目标价因成本压力被Evercore ISI下调至65美元
- Alaska Air stock price target lowered to $65 by Evercore ISI on cost pressures
- Boeing Stock: Three Reasons To Keep An Eye On The Chart This Week
- Why Delta Air Lines (DAL) Could Earn a Stock Re-Rating This Holiday Season - TipRanks.com
- Alaska Air Group (ALK) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Alaska Air warns that third-quarter income will be at low end of guidance
- Nvidia, Alaska Air and Warner Bros Discovery fall premarket; Apple, Tesla rise
- Alaska Air estimates third-quarter profit at low end of forecast on fuel costs
- Why Is Alaska Air Stock Falling Monday? - Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
- Alaska Air Group’s earnings about to take-off, says UBS as it upgrades stock
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- This Air Products and Chemicals Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Air Products (NYSE:APD)
- Hawaiian Airlines CEO Joe Sprague to retire, Diana Birkett Rakow to step in
- Diana Birkett Rakow to become Hawaiian Airlines CEO as Sprague retires
- Alaska airlines launches new Seattle-Seoul nonstop service
- Alaska Air Group (ALK) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Alaska Airlines' Merger Anniversary: Assessment And Prospects (NYSE:ALK)
- Airline Stock Roundup: JBLU's Bullish Q3 View, RYAAY & UAL in Focus
- What now for airlines after Spirit Airlines bankruptcy?
- How you can still get a refund for a delayed or canceled flight even as Trump scraps Biden’s airline compensation proposal
- Alaska Airlines Expands Globally With New Iceland Service
- Alaska Air converts part of Boeing 787-9 order to larger 787-10s, Air Current reports
- Alaska Airlines launches new nonstop route to Reykjavík
日范围
57.78 58.90
年范围
39.79 78.08
- 前一天收盘价
- 57.60
- 开盘价
- 57.97
- 卖价
- 58.90
- 买价
- 59.20
- 最低价
- 57.78
- 最高价
- 58.90
- 交易量
- 1.058 K
- 日变化
- 2.26%
- 月变化
- -4.71%
- 6个月变化
- 21.19%
- 年变化
- 30.83%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值