Währungen / ALK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ALK: Alaska Air Group Inc
57.41 USD 1.11 (1.90%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALK hat sich für heute um -1.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.25 bis zu einem Hoch von 58.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alaska Air Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALK News
- oneworld Alliance considers Indian partner as market expands
- How Should Investors Play Alaska Air Stock Post Bearish Q3 EPS View?
- ALK Issues Bearish Q3 View on High Fuel Costs, Operational Issues
- SkyWest to Gain From Investment Deal With Maeve Aerospace: Here's How
- WarrenAI-Analyse: Die Top 5 Aktien der Fluggesellschaften
- Top 5 airline stocks according to Investing.com’s WarrenAI
- Kostendruck bei Alaska Air: Evercore ISI reduziert Kursziel auf 65 US-Dollar
- Alaska Air stock price target lowered to $65 by Evercore ISI on cost pressures
- Boeing Stock: Three Reasons To Keep An Eye On The Chart This Week
- Why Delta Air Lines (DAL) Could Earn a Stock Re-Rating This Holiday Season - TipRanks.com
- Alaska Air Group (ALK) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Alaska Air warns that third-quarter income will be at low end of guidance
- Vorbörse: Nvidia, Alaska Air, Warner Bros Discovery, Apple und Tesla mit viel Bewegung
- Nvidia, Alaska Air and Warner Bros Discovery fall premarket; Apple, Tesla rise
- Alaska Air estimates third-quarter profit at low end of forecast on fuel costs
- Why Is Alaska Air Stock Falling Monday? - Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
- Alaska Air Group’s earnings about to take-off, says UBS as it upgrades stock
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- This Air Products and Chemicals Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Air Products (NYSE:APD)
- Hawaiian Airlines CEO Joe Sprague to retire, Diana Birkett Rakow to step in
- Führungswechsel bei Hawaiian Airlines: Diana Birkett Rakow folgt auf Joe Sprague
- Diana Birkett Rakow to become Hawaiian Airlines CEO as Sprague retires
- Alaska airlines launches new Seattle-Seoul nonstop service
- Alaska Air Group (ALK) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
Tagesspanne
57.25 58.77
Jahresspanne
39.79 78.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.52
- Eröffnung
- 58.77
- Bid
- 57.41
- Ask
- 57.71
- Tief
- 57.25
- Hoch
- 58.77
- Volumen
- 6.993 K
- Tagesänderung
- -1.90%
- Monatsänderung
- -7.12%
- 6-Monatsänderung
- 18.13%
- Jahresänderung
- 27.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K