ALK: Alaska Air Group Inc
58.52 USD 0.92 (1.60%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ALK de hoy ha cambiado un 1.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.78, mientras que el máximo ha alcanzado 60.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alaska Air Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALK News
- ALK Issues Bearish Q3 View on High Fuel Costs, Operational Issues
- SkyWest to Gain From Investment Deal With Maeve Aerospace: Here's How
- Top 5 airline stocks according to Investing.com’s WarrenAI
- Alaska Air stock price target lowered to $65 by Evercore ISI on cost pressures
- Boeing Stock: Three Reasons To Keep An Eye On The Chart This Week
- Why Delta Air Lines (DAL) Could Earn a Stock Re-Rating This Holiday Season - TipRanks.com
- Alaska Air Group (ALK) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Alaska Air warns that third-quarter income will be at low end of guidance
- Nvidia, Alaska Air and Warner Bros Discovery fall premarket; Apple, Tesla rise
- Alaska Air estimates third-quarter profit at low end of forecast on fuel costs
- Why Is Alaska Air Stock Falling Monday? - Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
- Alaska Air Group’s earnings about to take-off, says UBS as it upgrades stock
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- This Air Products and Chemicals Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Air Products (NYSE:APD)
- Hawaiian Airlines CEO Joe Sprague to retire, Diana Birkett Rakow to step in
Rango diario
57.78 60.03
Rango anual
39.79 78.08
- Cierres anteriores
- 57.60
- Open
- 57.97
- Bid
- 58.52
- Ask
- 58.82
- Low
- 57.78
- High
- 60.03
- Volumen
- 5.292 K
- Cambio diario
- 1.60%
- Cambio mensual
- -5.32%
- Cambio a 6 meses
- 20.41%
- Cambio anual
- 29.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B