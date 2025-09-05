КотировкиРазделы
ALK
ALK: Alaska Air Group Inc

57.60 USD 1.53 (2.59%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALK за сегодня изменился на -2.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.61, а максимальная — 58.97.

Следите за динамикой Alaska Air Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
56.61 58.97
Годовой диапазон
39.79 78.08
Предыдущее закрытие
59.13
Open
58.97
Bid
57.60
Ask
57.90
Low
56.61
High
58.97
Объем
7.975 K
Дневное изменение
-2.59%
Месячное изменение
-6.81%
6-месячное изменение
18.52%
Годовое изменение
27.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.