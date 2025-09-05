Валюты / ALK
ALK: Alaska Air Group Inc
57.60 USD 1.53 (2.59%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALK за сегодня изменился на -2.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.61, а максимальная — 58.97.
Следите за динамикой Alaska Air Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALK
- Evercore ISI снизил целевую цену акций Alaska Air до $65 из-за роста затрат
- Alaska Air stock price target lowered to $65 by Evercore ISI on cost pressures
- Boeing Stock: Three Reasons To Keep An Eye On The Chart This Week
- Why Delta Air Lines (DAL) Could Earn a Stock Re-Rating This Holiday Season - TipRanks.com
- Alaska Air Group (ALK) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Alaska Air предупреждает, что доход за третий квартал будет на нижнем уровне прогноза
- Nvidia, Alaska Air и Warner Bros Discovery падают на премаркете; Apple и Tesla растут
- Alaska Air warns that third-quarter income will be at low end of guidance
- Nvidia, Alaska Air and Warner Bros Discovery fall premarket; Apple, Tesla rise
- Alaska Air estimates third-quarter profit at low end of forecast on fuel costs
- Why Is Alaska Air Stock Falling Monday? - Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
- UBS повышает рейтинг Alaska Air Group, прогнозируя взлет прибыли
- Alaska Air Group’s earnings about to take-off, says UBS as it upgrades stock
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- This Air Products and Chemicals Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Air Products (NYSE:APD)
- Hawaiian Airlines CEO Joe Sprague to retire, Diana Birkett Rakow to step in
- Diana Birkett Rakow to become Hawaiian Airlines CEO as Sprague retires
- Alaska airlines launches new Seattle-Seoul nonstop service
- Alaska Air Group (ALK) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Alaska Airlines' Merger Anniversary: Assessment And Prospects (NYSE:ALK)
- Airline Stock Roundup: JBLU's Bullish Q3 View, RYAAY & UAL in Focus
- What now for airlines after Spirit Airlines bankruptcy?
- How you can still get a refund for a delayed or canceled flight even as Trump scraps Biden’s airline compensation proposal
- Alaska Airlines Expands Globally With New Iceland Service
Дневной диапазон
56.61 58.97
Годовой диапазон
39.79 78.08
- Предыдущее закрытие
- 59.13
- Open
- 58.97
- Bid
- 57.60
- Ask
- 57.90
- Low
- 56.61
- High
- 58.97
- Объем
- 7.975 K
- Дневное изменение
- -2.59%
- Месячное изменение
- -6.81%
- 6-месячное изменение
- 18.52%
- Годовое изменение
- 27.94%
