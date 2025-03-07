Moedas / AKA
AKA: a.k.a. Brands Holding Corp
10.56 USD 0.28 (2.58%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AKA para hoje mudou para -2.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.56 e o mais alto foi 10.70.
Veja a dinâmica do par de moedas a.k.a. Brands Holding Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AKA Notícias
Faixa diária
10.56 10.70
Faixa anual
7.00 27.47
- Fechamento anterior
- 10.84
- Open
- 10.70
- Bid
- 10.56
- Ask
- 10.86
- Low
- 10.56
- High
- 10.70
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -2.58%
- Mudança mensal
- 0.09%
- Mudança de 6 meses
- -28.89%
- Mudança anual
- -50.77%
