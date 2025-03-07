Währungen / AKA
AKA: a.k.a. Brands Holding Corp
10.90 USD 0.34 (3.22%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AKA hat sich für heute um 3.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.90 bis zu einem Hoch von 10.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die a.k.a. Brands Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.90 10.90
Jahresspanne
7.00 27.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.56
- Eröffnung
- 10.90
- Bid
- 10.90
- Ask
- 11.20
- Tief
- 10.90
- Hoch
- 10.90
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 3.22%
- Monatsänderung
- 3.32%
- 6-Monatsänderung
- -26.60%
- Jahresänderung
- -49.18%
