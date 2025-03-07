Devises / AKA
AKA: a.k.a. Brands Holding Corp
10.90 USD 0.34 (3.22%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AKA a changé de 3.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.90 et à un maximum de 10.90.
Suivez la dynamique a.k.a. Brands Holding Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- a.k.a. Brands: Promising Operations Vs. Fragile Balance Sheet (NYSE:AKA)
- How Much Upside is Left in a.k.a. Brands (AKA)? Wall Street Analysts Think 84.68%
- a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- A.k.a. Brands (AKA) Q2 Revenue Up 7.8%
- a.k.a. Brands (AKA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Canada Goose (GOOS) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
- Kingdom Capital Advisors Q2 2025 Investor Letter
- A.K.A. Brands Shareholders Elect Board Members, Ratify Auditor
- a.k.a. Brands Holding Corp. Announces Participation in the TD Cowen 9th Annual Future of the Consumer Conference
- KeyBanc maintains AKA Brands stock at Sector Weight
- Telsey raises AKA Brands stock target to $10, maintains rating
- a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
10.90 10.90
Range Annuel
7.00 27.47
- Clôture Précédente
- 10.56
- Ouverture
- 10.90
- Bid
- 10.90
- Ask
- 11.20
- Plus Bas
- 10.90
- Plus Haut
- 10.90
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 3.22%
- Changement Mensuel
- 3.32%
- Changement à 6 Mois
- -26.60%
- Changement Annuel
- -49.18%
20 septembre, samedi