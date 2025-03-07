Валюты / AKA
AKA: a.k.a. Brands Holding Corp
10.84 USD 0.18 (1.69%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AKA за сегодня изменился на 1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.37, а максимальная — 10.84.
Новости AKA
- a.k.a. Brands: Promising Operations Vs. Fragile Balance Sheet (NYSE:AKA)
- How Much Upside is Left in a.k.a. Brands (AKA)? Wall Street Analysts Think 84.68%
- a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- A.k.a. Brands (AKA) Q2 Revenue Up 7.8%
- a.k.a. Brands (AKA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Canada Goose (GOOS) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
- Kingdom Capital Advisors Q2 2025 Investor Letter
- A.K.A. Brands Shareholders Elect Board Members, Ratify Auditor
- a.k.a. Brands Holding Corp. Announces Participation in the TD Cowen 9th Annual Future of the Consumer Conference
- KeyBanc maintains AKA Brands stock at Sector Weight
- Telsey raises AKA Brands stock target to $10, maintains rating
- a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
10.37 10.84
Годовой диапазон
7.00 27.47
- Предыдущее закрытие
- 10.66
- Open
- 10.37
- Bid
- 10.84
- Ask
- 11.14
- Low
- 10.37
- High
- 10.84
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 1.69%
- Месячное изменение
- 2.75%
- 6-месячное изменение
- -27.00%
- Годовое изменение
- -49.46%
