КотировкиРазделы
Валюты / AKA
Назад в Рынок акций США

AKA: a.k.a. Brands Holding Corp

10.84 USD 0.18 (1.69%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AKA за сегодня изменился на 1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.37, а максимальная — 10.84.

Следите за динамикой a.k.a. Brands Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AKA

Дневной диапазон
10.37 10.84
Годовой диапазон
7.00 27.47
Предыдущее закрытие
10.66
Open
10.37
Bid
10.84
Ask
11.14
Low
10.37
High
10.84
Объем
6
Дневное изменение
1.69%
Месячное изменение
2.75%
6-месячное изменение
-27.00%
Годовое изменение
-49.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.