AKA: a.k.a. Brands Holding Corp
10.90 USD 0.34 (3.22%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AKA 환율이 오늘 3.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.90이고 고가는 10.90이었습니다.
a.k.a. Brands Holding Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AKA News
- a.k.a. Brands: Promising Operations Vs. Fragile Balance Sheet (NYSE:AKA)
- How Much Upside is Left in a.k.a. Brands (AKA)? Wall Street Analysts Think 84.68%
- a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- A.k.a. Brands (AKA) Q2 Revenue Up 7.8%
- a.k.a. Brands (AKA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Canada Goose (GOOS) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
- Kingdom Capital Advisors Q2 2025 Investor Letter
- A.K.A. Brands Shareholders Elect Board Members, Ratify Auditor
- a.k.a. Brands Holding Corp. Announces Participation in the TD Cowen 9th Annual Future of the Consumer Conference
- KeyBanc maintains AKA Brands stock at Sector Weight
- Telsey raises AKA Brands stock target to $10, maintains rating
- a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
10.90 10.90
년간 변동
7.00 27.47
- 이전 종가
- 10.56
- 시가
- 10.90
- Bid
- 10.90
- Ask
- 11.20
- 저가
- 10.90
- 고가
- 10.90
- 볼륨
- 1
- 일일 변동
- 3.22%
- 월 변동
- 3.32%
- 6개월 변동
- -26.60%
- 년간 변동율
- -49.18%
20 9월, 토요일