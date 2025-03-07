시세섹션
통화 / AKA
주식로 돌아가기

AKA: a.k.a. Brands Holding Corp

10.90 USD 0.34 (3.22%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AKA 환율이 오늘 3.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.90이고 고가는 10.90이었습니다.

a.k.a. Brands Holding Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AKA News

일일 변동 비율
10.90 10.90
년간 변동
7.00 27.47
이전 종가
10.56
시가
10.90
Bid
10.90
Ask
11.20
저가
10.90
고가
10.90
볼륨
1
일일 변동
3.22%
월 변동
3.32%
6개월 변동
-26.60%
년간 변동율
-49.18%
20 9월, 토요일