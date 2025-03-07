QuotazioniSezioni
AKA: a.k.a. Brands Holding Corp

10.90 USD 0.34 (3.22%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AKA ha avuto una variazione del 3.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.90 e ad un massimo di 10.90.

Segui le dinamiche di a.k.a. Brands Holding Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.90 10.90
Intervallo Annuale
7.00 27.47
Chiusura Precedente
10.56
Apertura
10.90
Bid
10.90
Ask
11.20
Minimo
10.90
Massimo
10.90
Volume
1
Variazione giornaliera
3.22%
Variazione Mensile
3.32%
Variazione Semestrale
-26.60%
Variazione Annuale
-49.18%
