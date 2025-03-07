Valute / AKA
AKA: a.k.a. Brands Holding Corp
10.90 USD 0.34 (3.22%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AKA ha avuto una variazione del 3.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.90 e ad un massimo di 10.90.
Segui le dinamiche di a.k.a. Brands Holding Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.90 10.90
Intervallo Annuale
7.00 27.47
- Chiusura Precedente
- 10.56
- Apertura
- 10.90
- Bid
- 10.90
- Ask
- 11.20
- Minimo
- 10.90
- Massimo
- 10.90
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 3.22%
- Variazione Mensile
- 3.32%
- Variazione Semestrale
- -26.60%
- Variazione Annuale
- -49.18%
21 settembre, domenica