- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AHL-PE: Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres
A taxa do AHL-PE para hoje mudou para -1.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.31 e o mais alto foi 21.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AHL-PE hoje?
Hoje Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres (AHL-PE) está avaliado em 21.36. O instrumento é negociado dentro de -1.02%, o fechamento de ontem foi 21.58, e o volume de negociação atingiu 25. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AHL-PE em tempo real.
As ações de Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres pagam dividendos?
Atualmente Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres está avaliado em 21.36. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.65% e USD. Monitore os movimentos de AHL-PE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AHL-PE?
Você pode comprar ações de Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres (AHL-PE) pelo preço atual 21.36. Ordens geralmente são executadas perto de 21.36 ou 21.66, enquanto 25 e -1.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AHL-PE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AHL-PE?
Investir em Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres envolve considerar a faixa anual 19.05 - 22.50 e o preço atual 21.36. Muitos comparam -0.70% e 9.65% antes de enviar ordens em 21.36 ou 21.66. Estude as mudanças diárias de preço de AHL-PE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?
O maior preço de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PE) no último ano foi 22.50. As ações oscilaram bastante dentro de 19.05 - 22.50, e a comparação com 21.58 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?
O menor preço de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PE) no ano foi 19.05. A comparação com o preço atual 21.36 e 19.05 - 22.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AHL-PE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AHL-PE?
No passado Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.58 e 9.65% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.58
- Open
- 21.64
- Bid
- 21.36
- Ask
- 21.66
- Low
- 21.31
- High
- 21.64
- Volume
- 25
- Mudança diária
- -1.02%
- Mudança mensal
- -0.70%
- Mudança de 6 meses
- 9.65%
- Mudança anual
- 9.65%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4