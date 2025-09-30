CotaçõesSeções
AHL-PE
AHL-PE: Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres

21.36 USD 0.22 (1.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AHL-PE para hoje mudou para -1.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.31 e o mais alto foi 21.64.

Veja a dinâmica do par de moedas Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AHL-PE hoje?

Hoje Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres (AHL-PE) está avaliado em 21.36. O instrumento é negociado dentro de -1.02%, o fechamento de ontem foi 21.58, e o volume de negociação atingiu 25. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AHL-PE em tempo real.

As ações de Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres pagam dividendos?

Atualmente Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres está avaliado em 21.36. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.65% e USD. Monitore os movimentos de AHL-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AHL-PE?

Você pode comprar ações de Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres (AHL-PE) pelo preço atual 21.36. Ordens geralmente são executadas perto de 21.36 ou 21.66, enquanto 25 e -1.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AHL-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AHL-PE?

Investir em Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres envolve considerar a faixa anual 19.05 - 22.50 e o preço atual 21.36. Muitos comparam -0.70% e 9.65% antes de enviar ordens em 21.36 ou 21.66. Estude as mudanças diárias de preço de AHL-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?

O maior preço de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PE) no último ano foi 22.50. As ações oscilaram bastante dentro de 19.05 - 22.50, e a comparação com 21.58 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?

O menor preço de ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PE) no ano foi 19.05. A comparação com o preço atual 21.36 e 19.05 - 22.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AHL-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AHL-PE?

No passado Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.58 e 9.65% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.31 21.64
Faixa anual
19.05 22.50
Fechamento anterior
21.58
Open
21.64
Bid
21.36
Ask
21.66
Low
21.31
High
21.64
Volume
25
Mudança diária
-1.02%
Mudança mensal
-0.70%
Mudança de 6 meses
9.65%
Mudança anual
9.65%
