AHL-PE: Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres

21.36 USD 0.22 (1.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AHL-PE hat sich für heute um -1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.31 bis zu einem Hoch von 21.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von AHL-PE heute?

Die Aktie von Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres (AHL-PE) notiert heute bei 21.36. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.58 und das Handelsvolumen erreichte 25. Das Live-Chart von AHL-PE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie AHL-PE Dividenden?

Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres wird derzeit mit 21.36 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.65% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AHL-PE zu verfolgen.

Wie kaufe ich AHL-PE-Aktien?

Sie können Aktien von Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres (AHL-PE) zum aktuellen Kurs von 21.36 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.36 oder 21.66 platziert, während 25 und -1.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AHL-PE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in AHL-PE-Aktien?

Bei einer Investition in Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres müssen die jährliche Spanne 19.05 - 22.50 und der aktuelle Kurs 21.36 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.70% und 9.65%, bevor sie Orders zu 21.36 oder 21.66 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AHL-PE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?

Der höchste Kurs von ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PE) im vergangenen Jahr lag bei 22.50. Innerhalb von 19.05 - 22.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.58 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?

Der niedrigste Kurs von ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PE) im Laufe des Jahres betrug 19.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.36 und der Spanne 19.05 - 22.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AHL-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von AHL-PE statt?

Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.58 und 9.65% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.31 21.64
Jahresspanne
19.05 22.50
Vorheriger Schlusskurs
21.58
Eröffnung
21.64
Bid
21.36
Ask
21.66
Tief
21.31
Hoch
21.64
Volumen
25
Tagesänderung
-1.02%
Monatsänderung
-0.70%
6-Monatsänderung
9.65%
Jahresänderung
9.65%
