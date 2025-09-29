- 概要
AHL-PE: Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres
AHL-PEの今日の為替レートは、-1.02%変化しました。日中、通貨は1あたり21.31の安値と21.64の高値で取引されました。
Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each represダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
AHL-PE株の現在の価格は？
Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each represの株価は本日21.36です。-1.02%内で取引され、前日の終値は21.58、取引量は25に達しました。AHL-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each represの株は配当を出しますか？
Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each represの現在の価格は21.36です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.65%やUSDにも注目します。AHL-PEの動きはライブチャートで確認できます。
AHL-PE株を買う方法は？
Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each represの株は現在21.36で購入可能です。注文は通常21.36または21.66付近で行われ、25や-1.29%が市場の動きを示します。AHL-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。
AHL-PE株に投資する方法は？
Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each represへの投資では、年間の値幅19.05 - 22.50と現在の21.36を考慮します。注文は多くの場合21.36や21.66で行われる前に、-0.70%や9.65%と比較されます。AHL-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDの株の最高値は？
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDの過去1年の最高値は22.50でした。19.05 - 22.50内で株価は大きく変動し、21.58と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each represのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTDの株の最低値は？
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD(AHL-PE)の年間最安値は19.05でした。現在の21.36や19.05 - 22.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AHL-PEの動きはライブチャートで確認できます。
AHL-PEの株式分割はいつ行われましたか？
Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each represは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.58、9.65%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.58
- 始値
- 21.64
- 買値
- 21.36
- 買値
- 21.66
- 安値
- 21.31
- 高値
- 21.64
- 出来高
- 25
- 1日の変化
- -1.02%
- 1ヶ月の変化
- -0.70%
- 6ヶ月の変化
- 9.65%
- 1年の変化
- 9.65%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前