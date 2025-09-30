- Panoramica
AHL-PE: Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres
Il tasso di cambio AHL-PE ha avuto una variazione del -1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.31 e ad un massimo di 21.64.
Segui le dinamiche di Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AHL-PE oggi?
Oggi le azioni Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres sono prezzate a 21.36. Viene scambiato all'interno di -1.02%, la chiusura di ieri è stata 21.58 e il volume degli scambi ha raggiunto 25. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AHL-PE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres pagano dividendi?
Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres è attualmente valutato a 21.36. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.65% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AHL-PE.
Come acquistare azioni AHL-PE?
Puoi acquistare azioni Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres al prezzo attuale di 21.36. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.36 o 21.66, mentre 25 e -1.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AHL-PE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AHL-PE?
Investire in Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres implica considerare l'intervallo annuale 19.05 - 22.50 e il prezzo attuale 21.36. Molti confrontano -0.70% e 9.65% prima di effettuare ordini su 21.36 o 21.66. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AHL-PE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?
Il prezzo massimo di ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD nell'ultimo anno è stato 22.50. All'interno di 19.05 - 22.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.58 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?
Il prezzo più basso di ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PE) nel corso dell'anno è stato 19.05. Confrontandolo con gli attuali 21.36 e 19.05 - 22.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AHL-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AHL-PE?
Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.58 e 9.65%.
- Chiusura Precedente
- 21.58
- Apertura
- 21.64
- Bid
- 21.36
- Ask
- 21.66
- Minimo
- 21.31
- Massimo
- 21.64
- Volume
- 25
- Variazione giornaliera
- -1.02%
- Variazione Mensile
- -0.70%
- Variazione Semestrale
- 9.65%
- Variazione Annuale
- 9.65%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4