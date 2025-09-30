QuotazioniSezioni
Valute / AHL-PE
AHL-PE: Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres

21.36 USD 0.22 (1.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AHL-PE ha avuto una variazione del -1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.31 e ad un massimo di 21.64.

Segui le dinamiche di Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AHL-PE oggi?

Oggi le azioni Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres sono prezzate a 21.36. Viene scambiato all'interno di -1.02%, la chiusura di ieri è stata 21.58 e il volume degli scambi ha raggiunto 25. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AHL-PE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres pagano dividendi?

Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres è attualmente valutato a 21.36. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.65% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AHL-PE.

Come acquistare azioni AHL-PE?

Puoi acquistare azioni Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres al prezzo attuale di 21.36. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.36 o 21.66, mentre 25 e -1.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AHL-PE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AHL-PE?

Investire in Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres implica considerare l'intervallo annuale 19.05 - 22.50 e il prezzo attuale 21.36. Molti confrontano -0.70% e 9.65% prima di effettuare ordini su 21.36 o 21.66. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AHL-PE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?

Il prezzo massimo di ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD nell'ultimo anno è stato 22.50. All'interno di 19.05 - 22.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.58 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD?

Il prezzo più basso di ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD (AHL-PE) nel corso dell'anno è stato 19.05. Confrontandolo con gli attuali 21.36 e 19.05 - 22.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AHL-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AHL-PE?

Aspen Insurance Holdings Limited Depositary Shares, each repres ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.58 e 9.65%.

Intervallo Giornaliero
21.31 21.64
Intervallo Annuale
19.05 22.50
Chiusura Precedente
21.58
Apertura
21.64
Bid
21.36
Ask
21.66
Minimo
21.31
Massimo
21.64
Volume
25
Variazione giornaliera
-1.02%
Variazione Mensile
-0.70%
Variazione Semestrale
9.65%
Variazione Annuale
9.65%
